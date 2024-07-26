Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-Konya kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Kontrolde, araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen ile geçici koruma belgesi olan bir çocuk olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.