Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Araçta bulunan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
Kontrolde, araçtaki biri çocuk 9 kişinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.