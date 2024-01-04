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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir uygulamada, araçta bulunan 4 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ve 4 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 5 kişiden 4'ünün düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklu 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Göçmen Kaçakçılığı Adliye Suç Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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