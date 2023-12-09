Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

9 Aralık 2023 14:29 Son Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtaki 2 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü C.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.