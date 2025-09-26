Haberler

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilin bagaj kısmında 1 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İdari para cezası da uygulanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
