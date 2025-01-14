Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda İki Tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda zanlıları yakaladı.
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Z. ile M.E. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel