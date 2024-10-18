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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Düzensiz göçmen yakalamak amacıyla yapılan operasyonda, suçtan elde edilen 9 bin 370 lira ile birlikte düzensiz göçmen de sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durdurduğu iki otomobilden birinde, kimliği olmayan düzensiz göçmen yakaladı.

Araçların sürücüleri Y.E. ile S.A, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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