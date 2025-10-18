Afyonkarahisar'da Gazze İçin Hayır Kermesi Düzenleniyor

Afyonkarahisar'da Gazze'ye ambulans almak için hayır kermesi açıldı.

Tebessüm Derneği Ege Bölge Temsilciliği tarafından Ambaryolu Caddesi üzerinde açıla kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecekler, el sanatları, zücaciye ve giyim ürünleri satışa sunuldu.

Derneğin Ege Bölge Temsilcisi Doğan Selçuk, ateşkes sonrası Gazze'de zor durumda olan insanlar için kermes hazırladıklarını belirtti.

Afyonkarahisar'dan Gazze'ye ulaştırılması amacıyla 'Hayır Kermesi' düzenlediklerini aktaran Selçuk, "Amacımız Gazze'de kullanmak üzere ambulans almak ve zor zamanlarına bir nebze destek olmak istedik. Kermesimize destek veren Afyonkarahisarlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kermes, 25 Ekim'de sona erecek.