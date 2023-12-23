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Afyonkarahisar'da Forklift Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da bir forkliftin yan yatması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Forklift, bir tavuk çiftliğinden başka bir çiftliğe giderken sürücüsünün kontrolünü kaybederek yan yattı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da, forkliftin yan yatması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

N.T. (33) idaresindeki forklift, bir tavuk çiftliğinden başka bir çiftliğe gittiği esnada, Susuz beldesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yan yattı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü N.T. yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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