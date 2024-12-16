Afyonkarahisar'da Firari Hükümlü Yakalandı
Jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, kent merkezinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K'yı yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel