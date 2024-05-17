Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da 17 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İ.E, Sülümenli beldesinde yakalandı.
Afyonkarahisar'da 17 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Kasten öldürme" ve "Silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E'yi Sülümenli beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.