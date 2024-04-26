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Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında 30 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'yi (43) yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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