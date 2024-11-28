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Afyonkarahisar'da Firari Hükümlü ve Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı

Afyonkarahisar'da Firari Hükümlü ve Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü K.E. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili Kuyu-46 operasyonları kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Kuyu-46 operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuyu-46 operasyonları kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçuna karışanlarla ilgili çalışma yaptı.

İstanbul'da yakalanıp Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli A.H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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