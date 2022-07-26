Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.G'yi Veysel Karani Mahallesi'nde yakaladı.
Terör örgütünün mütevelli yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel