Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2016'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi Selçuklu Mahallesi'nde yakaladı.

Örgütün dershane yapılanması içerisinde sözde "serrehber" olarak görev yaptığı belirtilen A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Karahisar, Güncel, Haberler

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