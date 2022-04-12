Afyonkarahisar'da firari 4 hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da firari 4 hükümlü yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da firari 4 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda H.Ç, G.Ö, G.Ö. ile B.C'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title