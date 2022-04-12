Afyonkarahisar'da firari 4 hükümlü yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda H.Ç, G.Ö, G.Ö. ile B.C'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel