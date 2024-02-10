Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, Jandarma ve Polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, 3 "dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi (53) İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde, "hırsızlık"tan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K'yi (31) Kocatepe beldesinde yakaladı.
Polis ekipleri de "parada sahtecilik"ten 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. kent merkezinde gözaltına alındı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.