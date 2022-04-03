Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunun hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir AVM'nin otoparkında "silahla tehdit" ile "kasten yaralama" suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.S'yi de kent merkezinde gözaltına aldı.

Firari 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.