Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunun hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir AVM'nin otoparkında "silahla tehdit" ile "kasten yaralama" suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.S'yi de kent merkezinde gözaltına aldı.
Firari 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel