Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Açıklaması

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu tarafından Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Milli İrade Platformu üyeleri, İmaret Camisi'nde cuma namazı sonrası ellerinde Filistin bayrakları ve pankartla bir araya geldi. Katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada açıklamada bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka ile işgal ve yerinden etme politikalarının artık tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Dünyadaki 44 ülkeden insanların bir araya gelerek, Küresel Sumud Filosu'nu oluşturduğunu anlatan Karapınar, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle filo, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır. Küresel Sumud, insanlık vicdanının ilk defa harekete geçişi değildir. Daha önce de gemiler ve filolar hareket etmişti. Şunu unutmayalım, bu filolar insani yardım taşıyan teknelerden daha büyük bir anlama sahiptir. Bu filolar, tarihin bizleri sözlerimizle değil, en savunmasız anlarda insan hayatını korumak için attığımız adımlarla yargılayacağının farkında olduğumuzun kanıtıdır."