Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yardım suçlamasıyla hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yardım etmek suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde E.Y.K'yi yakaladı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da hakkında "FETÖ'ye yardım etmek" suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Y.K'yi (41) merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.