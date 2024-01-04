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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi tutuklandı

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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden arandığı için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden arandığı için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, aranması bulunan M.K'yi Marulcu Mahallesi'nde yakaladı.

Astsubay Başçavuş olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen M.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tutuklama Terör Gözaltı Hukuk Politika Güncel Haberler

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