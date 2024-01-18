Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliği suçundan hüküm giyen O.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda O.A. cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'nce ortak çalışmalar yürütüldü.
Çalışmalarda, FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ'nün sözde mütevelli yapılanmasında yer alan O.A. yakalandı.
O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.