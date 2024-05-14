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Afyonkarahisar'da FETÖ Üyesi Aranan Eski Öğretmen Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 8 yıldır firari olan eski öğretmen, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalandı. İstanbul'da görev yaparken ihraç edilen şüpheli, Afyonkarahisar'a getirilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 8 yıldır firari olan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK'yle ihraç edilen S.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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