Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hükümlü 2 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 2 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet çalışanları Y.İ. ile hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D'yi yakaladı.
Hükümlülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.