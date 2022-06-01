Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel okulda öğretmen olarak görev yapan N.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title