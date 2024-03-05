Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 2012 yılındaki askeri lise sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012 yılındaki askeri lise sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Harekete geçen ekipler, şüpheliler S.Ç. ve H.D'yi gözaltına aldı.