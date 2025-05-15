Afyonkarahisar'da FETÖ Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ üyesi olmakla suçlanan yabancı uyruklu N.U. yakalandı. Zanlı, örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı iddialarıyla gündeme geldi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında işlem yapılan, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen yabancı uyruklu N.U. yakalandı.

Şüpheli yapılan işlemlerinin ardından yurt dışına çıkarılması için ilgili birime teslim edildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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