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Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski asker G.A'yı ilçe merkezinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski asker G.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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