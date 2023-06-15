Afyonkarahisar'da farklı suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda 18 ekip ve 40 personelin katılımıyla kent genelinde firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen 18 adrese düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel