Afyonkarahisar'da Faciadan Sonra İki Kadın Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'da bir kişinin tabancayla öldürdüğü eski eşi ve kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Kübra ve Elvida Karadeniz'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

İki kadının cenazesi Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki mezarlık önüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazlarının ardından naaşlar, belde mezarlığında yan yana defnedildi.

Diğer yaralı Ayşegül Çankaya'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan zanlı Muharrem T'nin, emniyetteki ifadesinde, boşandığı eşiyle son kez görüşmek için kayınbiraderi Ramazan Çankaya'nın evine gittiğini, çıkan tartışma sonucu tabancasının kabzasıyla yaraladığını söylediği öğrenildi.

Daha sonra yolda eski eşi ve ailesiyle karşılaştığını ifade eden Muharrem T'nin, ifadesinde, öfkeye kapıldığını ve eski eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurduğunu söylediği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlı Muharrem T. ile eski eşi Kübra Karadeniz'in 3 aylık bir bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Olay

Muharrem T, dün Örnekevler Mahallesi'nde yolda karşılaştığı eski eşi Kübra ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz ile baldızı Ayşegül Çankaya'yı tabancayla vurarak yaralamış, Kübra ve Elvida Karadeniz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri şüpheli Muharrem T'yi gözaltına almıştı.