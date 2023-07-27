Afyonkarahisar'da Evlerinin Bahçesine Kenevir Eken Şüpheliler Yakalandı

Afyonkarahisar'da evlerinin bahçesine kenevir eken iki şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri yapılan baskında kenevir bitkisi, esrar, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da evlerinin bahçesine kenevir eken iki şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, kent merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma aldığı bir ihbarla Sülün Kasabasında yaşayan A.A ile Ü.U'nun evin baskın yaptı. Ekipleri iki evin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 79 kök ekili kenevir bitkisi, esrar, 4 adet ruhsatsız tüfek ve fişeğini ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR