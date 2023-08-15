Afyonkarahisar'da evde yapılan aramada 2 bin 646 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 2 bin 646 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 2 bin 646 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiler göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir uyuşturucu ihbarını değerlendirdi. Ekipler, Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde İ.Ö. isimli şahsın evine baskı yaptı. Ev ve eklentiler de yapılan aramada, 2 bin 646 gram esrar ele geçirildi. Jandarma İ.Ö isimli şahsı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR