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Afyonkarahisar'da Ev Baskınında 20 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 20 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 20 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, merkez bağlı Değirmenayvalı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler M.D., isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada ise 20 kök dikili halde 10-40 santimetre uzunluklarında kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Kenevir Güncel Haberler

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