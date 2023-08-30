Afyonkarahisar'da Esrar Üretimi Yapan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar'da esrar üretmek amacı ile kenevir eken 2 şahıs jandarmanın kurduğu fotokapanla yakalandı.

Olay, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü Ahırdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ardından Sandıklı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla keşif ve gözetleme yapmak üzere bölgeye fotokapan yerleştirdi. Ekipler daha sonra kenevir ekili alanda S.K. (46) ve M.A.K. (43) isimli şahıslar kenevir bitkilerinin bakım ve kontrolünü yaparken yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, Olay yerinde yapılan incelemede ise 94 kök ekili kenevir ve 105 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR