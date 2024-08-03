Afyonkarahisar'da Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Ç. (23) hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan zanlının, savcılıkta ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Görgü tanıklarının teşhis ettiği Y.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Genç kızın cenazesi defnedildi

Öldürülen S.T'nin (19) Şuhut ilçesine götürülen cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, S.T. ve ailesinin güvenlikleri dolayısıyla kolluk kuvvetlerine bir müracaatlarının olmadığı belirtildi.

Y.Ç, dün Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı S.T'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince İscehisar ilçesinde yakalanmıştı.