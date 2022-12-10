Afyonkarahisar'da eniştesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir çiftlikte kavga ettiği eniştesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir çiftlikte kavga ettiği eniştesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan R.C, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan bıçakla yaralanan S.T'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hamidiye köyünde dün, bir çiftlikte R.C. (23) ile eniştesi S.T. (27) arasında ailevi problemler nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bıçakla sırtından yaralanan S.T, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, R.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Hisarcık Jandarma kavga Güncel Haberler

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