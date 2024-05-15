Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Engellilere Ücretsiz Saç Bakımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan 'Gönüllü Altın Makaslar Projesi' kapsamında 30 kuaför, engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak.

Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan "Gönüllü Altın Makaslar Projesi" kapsamında 30 kuaför, yarın kentteki engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak.

Oda Başkanı Suat Uygur, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Yarın böyle bir projeye imza atacağız." dedi.

Projeye destek veren tüm kuaförlere teşekkür eden Uygur, "Berberler ve Kuaförler Odamız, her zaman engelli kardeşlerimizin yanındadır. Proje kapsamında Afyonkarahisar'daki farklı mahallelerdeki 30 meslektaşımız gönüllü oldu. Yarın, iş yerlerinde engelli kardeşlerimizin saç kesimi ve bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapacak." diye konuştu.

Uygur, proje kapsamında Afyonkarahisar'da engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirildiğini kaydetti.

Odaya kayıtlı kuaförlerden Basri Coşgun ise "Gönüllü Altın Makaslar Projesi"nin içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını ve yarın gün boyu engelli bireylere hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi.

Odaya üye bir başka kuaför Ömer Kulhancı ise Afyonkarahisar'daki tüm engelli bireyleri saç kesimi iş yerine davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Güncel Haberler

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title