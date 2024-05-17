Afyonkarahisar'da Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar'da engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

"Engelliler Haftası" dolayısıyla İkmal ve Garnizon Komutanlığı Şehit Teğmen Uğur Acar Kışlası'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, bir gün askerlik heyecanı yaşayan 31 engelli bireyin yemin etmesiyle devam etti.

Yemin töreni sonrasında özel bireylere terhis belgeleri verildi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kurum müdürleri ve engeli bireylerin aileleri katıldı.