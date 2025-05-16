Afyonkarahisar'da Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

Afyonkarahisar'da Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 24 engelli genç, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında üniformalarını giyerek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi ve yemin etti.

Afyonkarahisar'da 24 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

İkmal ve Garnizon Komutanlığındaki törende, 24 engelli gence, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

Burada adaylar yürüyüş eğitimin ardından, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

Törenin ardından engelli gençlere, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü tarafından temsili terhis belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.