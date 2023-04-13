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Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

M.T, (43) idaresindeki 03 ABE 402 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan R.B, (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar Uşak Güncel Haberler

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