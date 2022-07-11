Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. K.A. (19) idaresindeki 03 ACN 014 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında şarampoldeki beton elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü K.A, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan K.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Arif Yavuz - Güncel Güncel Haberler

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