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Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Drift Yapan Kişiye 45 Bin 210 TL Cezai İşlem

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Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan ehliyetsiz kişiye, 45 bin 210 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nin Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobille drift yaptığını belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakaladı. Ehliyetinin de olmadığı belirlenen sürücü R.K'ye 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan ehliyetsiz kişiye, 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nin Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobille drift yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakaladı.

Ehliyetinin de olmadığı belirlenen sürücü R.K'ye 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adnan Kahveci Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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