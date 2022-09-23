Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması" yapıldı Güncel Haberler Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele ve Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele ve Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 67 ekip ve 201 personelin katılımıyla metruk bina, terminal, araç ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Denetimde 1216 kişi ile 275 aracın sorgulamasını yapan ekipler, ülkeye illegal yolla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişiyi yakalandı. Afganistan uyruklu kişilerden birinin sahte İran pasaportu kullandığını tespit eden ekipler, şüpheliye "Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem yaptı. Ekipler, denetimlerde 13 bin 978 lira idari para cezası kesti. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Afganistan Karahisar Tragger Güncel Haberler

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