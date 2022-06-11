Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya ile Afyonkarahisar-İzmir kara yollarında şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 80 gram metamfetamin, ruhsatsız tüfek ve 25 fişek ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki A.G, B.Z. ile M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ile M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, B.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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