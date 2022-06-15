Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada düşerek ayağından yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa taşıdı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada düşerek ayağından yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa taşıdı. Balçıkhisar köyünde yaşayan Mustafa Ceylan, yaylada hayvan otlattığı sırada düşerek ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Uzman Çavuş Emrah Şengül, sırtına aldığı yaralıyı, ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ceylan, Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Mustafa Ceylan Balçıkhisar Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.