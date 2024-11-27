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Afyonkarahisar'da Durdurulan Tırda 1,5 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Durdurulan Tırda 1,5 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda, 1,5 milyon doldurulmuş makaron bulundu. Sürücü A.N. hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan tırda 1,5 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezi uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sürücü A.N. hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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