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Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

18 Aralık 2023 15:24 Güncelleme: 15:26 Abone Ol

Afyonkarahisar'da, Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.