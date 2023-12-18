Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da, Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Susuz beldesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla A.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.