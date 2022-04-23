Afyonkarahisar'da 'Dünya Ses Günü' semineri gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da "Dünya Ses Günü" semineri düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, AKÜ Devlet Konservatuvarı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Berna Özkut yaptığı konuşmada, her yıl 16 Nisan'ın dünyada "Dünya Ses Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Yaklaşık 60 ülkede bölge, il, ilçe, hatta köylerde çeşitli panel, seminer, sempozyum, kongre, konser ve atölye çalışmaları ile seslerin medikal, teknik ve pedagoji alanındaki öneminin vurgulandığını anımsatan Özkut, "AKÜ Devlet Konservatuvarı olarak Dünya Ses Günü etkinliğinin yedincisini gerçekleştirmekteyiz. Ses ruhun kasıdır. Hem semantik hem duygusal iletişimimizin temel aracıdır. Ses üretimi, tıp, konuşma dili patolojisi, müzik, fizik, psikoloji, fonetik, sanat ve biyoloji gibi birçok disiplinde incelenmekte ve uygulanmaktadır. Sağlıklı ve etkin ses üretimi yaşam kalitemiz için bir ön koşuldur." diye konuştu.

Seminer, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Koro Anasanat Dalı dinletisiyle sona erdi.