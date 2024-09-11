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Afyonkarahisar'da düğünlerde silahla ateş açan 27 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 27 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki düğünler ve eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokan 27 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, 6'sı kurusıkı 17 tabanca, 8 av tüfeği, 10 şarjör, çok sayıda mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki düğünler ve eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokan 27 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, 6'sı kurusıkı 17 tabanca, 8 av tüfeği, 10 şarjör, çok sayıda mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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