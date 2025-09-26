Haberler

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Silah Atan 4 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Afyonkarahisar'da bazı düğünlerde rastgele havaya ateş açan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, operasyon sonucunda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca, 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü de yakalandı.

Afyonkarahisar'da düğünlerde hava rastgele ateş ettikleri öne sürülen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı düğünlerde havaya rastgele silah atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 10 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.Ş'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
